Завершився четвертий етап обміну військовополоненими – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У суботу, 14 червня, відбувся четвертий за тиждень етап обміну військовополоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - написав президент в телеграм-каналі.

"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - додав він.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, більшість визволених сьогодні військовослужбовців - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років.

"Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках. Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.