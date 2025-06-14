Інтерфакс-Україна
Події
16:10 14.06.2025

Завершився четвертий етап обміну військовополоненими – Зеленський

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Завершився четвертий етап обміну військовополоненими – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

У суботу, 14 червня, відбувся четвертий за тиждень етап обміну військовополоненими, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - написав президент в телеграм-каналі.

"Обовʼязково маємо звільнити всіх і працюємо саме для цього, щоб нікого не залишати ворогу. Дякую всім, хто допомагає", - додав він.

Як зазначає Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, більшість визволених сьогодні військовослужбовців - офіцери. Також частина звільнених - молодші 25 років.

"Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках. Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Теги: #обмін #захисники #зеленський

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