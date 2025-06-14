Інтерфакс-Україна
Події
13:23 14.06.2025

Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState

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Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState
Фото: Генштаб ЗСУ

Військові ЗСУ відкинули ворога біля Котлярівки на Донеччині, окупанти просунулися біля трьох населених пунктів, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у суботу.

"Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки( селище у Покровському районі Донецької області – ІФ-У), окупанти просунулися біля Одрадного (селище у Волноваського районі Донецької області – ІФ-У), Шевченка Першого (село у Покровському районі Донецької області – ИФ-У) та в Комарі (село у Волноваському районі Донецької області – ИФ-У), - йдеться у повідомленні.

Теги: #донеччина #фронт

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