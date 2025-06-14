13:23 14.06.2025
Окупанти просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepState
Фото: Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ відкинули ворога біля Котлярівки на Донеччині, окупанти просунулися біля трьох населених пунктів, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у суботу.
"Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки( селище у Покровському районі Донецької області – ІФ-У), окупанти просунулися біля Одрадного (селище у Волноваського районі Донецької області – ІФ-У), Шевченка Першого (село у Покровському районі Донецької області – ИФ-У) та в Комарі (село у Волноваському районі Донецької області – ИФ-У), - йдеться у повідомленні.