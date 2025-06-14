Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА, "якими росіяни щоночі тероризують наші мирні міста", повідомляє Генштаб ЗСУ у телеграм-каналі у суботу.

"Завдання номер один – нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз. Насамперед – збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів", - цитує Генштаб Сирського.

Він зазначив, що ворог постійно змінює характеристики своїх "шахедів" та тактику їх застосування.

"Обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення. Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому", - повідомив Сирський.