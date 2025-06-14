14 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1207 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1207 RUSSIAN AGRESSION

14 червня відзначають Всесвітній день донора крові, Міжнародний день натуристів, Міжнародний день блогера, Міжнародний день ванни.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Єлисея.

Національне свято Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. День Народження Королеви.

Всесвітній день донора крові

Відзначається щорічно відповідно до рішення Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я WHA 58.13. Цього дня в 1868 р. народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив групи крові в людини.

Головна мета цього дня полягає в тому, щоб вшанувати добровольців, які безоплатно дають власну кров, розвивати програми донорства, залучити суспільство до добровільної здачі крові.

Міжнародний день натуристів

Заснований у США 1976 року. Нудисти або натуристи - прихильники філософії, яка пов'язана з максимальним зближенням людини з природою, адже за такого підходу можна отримувати відчуття гармонії між навколишнім світом і собою. Головним способом отримання цієї гармонії є оголення тіла.

Міжнародний день блогера

Неофіційне свято, покликане об'єднати блогерів з усього світу, як спосіб розповісти про себе, самовиразитися, вести діалог з іншими людьми.

Блог це такий собі інтернет-щоденник, де людина публікує нові дописи або ділиться медіаконтентом. Першим блогером вважається Тім Бернес-Лі, який і створив Інтернет. Він почав публікувати свої замітки 1992 року, а 1999 року почала функціонувати перша онлайн-платформа під назвою Blogger, яка була створена для ведення інтернет-щоденників.

Міжнародний день ванни

Саме завдяки наповненій ванні Архімед зміг зрозуміти як працює закон гідростатики. Вчені вирахували за допомогою астрономічного календаря, що це сталося за тиждень до початку липня.

Архімед зробив відкриття, коли приймав водні процедури у ванній.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Івана Васильовича Лучицького (1845-1918), українського історика-медієвіста, педагога;

75 років від дня народження Олени Тимофіївни Гнєдаш (1950), української художниці монументального мистецтва.

Ще в цей день:

1834 — Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) одержав патент на наждачний папір;

1995 — Загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захопив лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори;

1997 — На аукціоні "Сотбі" в Нью-Йорку примірник книги коміксів "Бетмен" (1939) продали за $68 500;

2014 — Біля Луганського аеропорту окупанти збили літак Іл-76 ВПС України. Загинули 49 військових, які перебували на борту;

2017 — У Лондоні зайнявся 27 поверховий будинок, 12 людей загинуло, близько 80 людей поранені, інші пропали безвісти.

Церковне свято:

Святий пророк Єлисей жив у IX столітті до Різдва Христового, був родом із селища Авелмаум, поблизу Йордану. За Господнім наказом був покликаний до пророчого служіння святим пророком Божим Іллею.

Коли настав час взяття святого пророка Іллі на Небо, він сказав Єлисею: "Проси, що зробити тобі, поки я буду взятий від тебе". Єлисей сміливо попросив для справи Божої благодать: "Дух, що в тобі, нехай буде на мені подвійно".

Пророк Ілля сказав: "Важко ти просиш; якщо побачиш, як я буду взятий від тебе, то буде тобі так, а якщо не побачиш, не буде". Коли вони йшли дорогою і розмовляли, з’явилися вогненна колісниця і коні, і розлучили їх обох. Піднявши милоть (плащ) свого вчителя, що впала з неба, Єлисей отримав силу і пророчий дар Іллі. Пророче служіння він проходив понад 65 років, за шести ізраїльських царів (від Ахаза до Йоаша).

Святий пророк творив численні чудеса. Розділив води Йордану, ударивши по них плащем пророка Ілії; зробив придатною для пиття воду Ієрихонського джерела; позбавив бідну вдову від голодної смерті чудесним множенням масла в посудині. Жінка-соманитянка , яка зробила пророку гостинність народила сина за його молитвою, коли ж дитина померла, то була оживлена пророком. Сирійський воєначальник Нааман видужав від прокази. Єлисей передбачив ізраїльському царю Йоаша перемогу над ворогами і силою своєї молитви зробив багато інших чудес. Помер святий пророк Єлисей у глибокій старості в Самарії.

Іменини: Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло, Серафим.