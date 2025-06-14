Нетаньягу закликав народ Ірану до повалення діючого режиму: "Режим не знає, що його вразило — і що ще вразить"

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до народу Ірану на тлі розгортання масштабної військової операції "Лев, що заходить", метою якої є усунення ядерної та ракетної загрози з боку ісламського режиму, повідомляється на офіційній сторінці прем’єр-міністра Ізраїлю в Х.

"Ісламський режим, який гнобив вас майже 50 років, загрожує знищити мою країну, Державу Ізраїль. Метою військової операції Ізраїлю є усунення цієї загрози, як ядерної загрози, так і загрози балістичних ракет для Ізраїлю", — заявив Нетаньягу в своєму зверненні.

За його словами, лише за останні 24 години ізраїльські сили ліквідували вище військове командування Ірану, провідних ядерних фахівців, головний об’єкт зі збагачення урану, а також значну частину арсеналу балістичних ракет: "Це ще не все. Режим не знає, що його вразило, він не знає, що його ще вразить", — наголосив прем’єр.

Нетаньягу закликав іранців скористатися моментом, коли режим, за його словами, "ніколи не був слабшим", і піднятися на боротьбу за свободу: "Для вас настав час об’єднатися навколо вашого прапора і вашої історичної спадщини, відстоюючи свою свободу від злого і деспотичного режиму… Це ваша можливість піднятися і зробити так, щоб ваші голоси були почуті", — сказав він.

Прем’єр-міністр підкреслив, що війна Ізраїлю спрямована не проти іранського народу, а виключно проти режиму, який, за його словами, "пригноблює і збіднює" країну.

"Ізраїль воює не з вами. Не з вами, хоробрим народом Ірану, який ми поважаємо і яким захоплюємося. Ми боремося з нашим спільним ворогом, кривавим режимом… Хоробрий народе Ірану, твоє світло переможе темряву. Я з вами, народ Ізраїлю з вами", — заявив Нетаньягу.

Джерела: https://x.com/israelipm_farsi/status/1933624740226257357?s=46

https://youtu.be/fO8WlACdCB8?si=3U--FBpmaAWk7Gdg