Інтерфакс-Україна
Події
02:16 14.06.2025

Нетаньягу закликав народ Ірану до повалення діючого режиму: "Режим не знає, що його вразило — і що ще вразить"

2 хв читати

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до народу Ірану на тлі розгортання масштабної військової операції "Лев, що заходить", метою якої є усунення ядерної та ракетної загрози з боку ісламського режиму, повідомляється на офіційній сторінці прем’єр-міністра Ізраїлю в Х.

"Ісламський режим, який гнобив вас майже 50 років, загрожує знищити мою країну, Державу Ізраїль. Метою військової операції Ізраїлю є усунення цієї загрози, як ядерної загрози, так і загрози балістичних ракет для Ізраїлю", — заявив Нетаньягу в своєму зверненні.

За його словами, лише за останні 24 години ізраїльські сили ліквідували вище військове командування Ірану, провідних ядерних фахівців, головний об’єкт зі збагачення урану, а також значну частину арсеналу балістичних ракет: "Це ще не все. Режим не знає, що його вразило, він не знає, що його ще вразить", — наголосив прем’єр.

Нетаньягу закликав іранців скористатися моментом, коли режим, за його словами, "ніколи не був слабшим", і піднятися на боротьбу за свободу: "Для вас настав час об’єднатися навколо вашого прапора і вашої історичної спадщини, відстоюючи свою свободу від злого і деспотичного режиму… Це ваша можливість піднятися і зробити так, щоб ваші голоси були почуті", — сказав він.

Прем’єр-міністр підкреслив, що війна Ізраїлю спрямована не проти іранського народу, а виключно проти режиму, який, за його словами, "пригноблює і збіднює" країну.

"Ізраїль воює не з вами. Не з вами, хоробрим народом Ірану, який ми поважаємо і яким захоплюємося. Ми боремося з нашим спільним ворогом, кривавим режимом… Хоробрий народе Ірану, твоє світло переможе темряву. Я з вами, народ Ізраїлю з вами", — заявив Нетаньягу.

Джерела: https://x.com/israelipm_farsi/status/1933624740226257357?s=46

https://youtu.be/fO8WlACdCB8?si=3U--FBpmaAWk7Gdg

Теги: #іран #ізраїль #премʼєр #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:40 14.06.2025
Генсек ООН закликав до припинення ескалації між Іраном та Ізраїлем

Генсек ООН закликав до припинення ескалації між Іраном та Ізраїлем

02:52 14.06.2025
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію шести іранських генералів і дев’яти ядерних фахівців

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію шести іранських генералів і дев’яти ядерних фахівців

01:37 14.06.2025
Окупанти втратили 287 військових на Покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 287 військових на Покровському напрямку - Генштаб

00:26 14.06.2025
МАГАТЕ підтвердило знищення частини ядерного об’єкта в Натанзі, Гроссі готовий терміново вирушити до Ірану

МАГАТЕ підтвердило знищення частини ядерного об’єкта в Натанзі, Гроссі готовий терміново вирушити до Ірану

23:35 13.06.2025
США допомагали Ізраїлю в перехоплюванні ракет під час масштабного удару Ірану

США допомагали Ізраїлю в перехоплюванні ракет під час масштабного удару Ірану

23:21 13.06.2025
Унаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю постраждали 35 осіб, одна людина — у критичному стані - ЗМІ

Унаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю постраждали 35 осіб, одна людина — у критичному стані - ЗМІ

21:49 13.06.2025
Іран завдає масованого ракетного удару по Ізраїлю, ЦАХАЛ повідомляє про перехоплення

Іран завдає масованого ракетного удару по Ізраїлю, ЦАХАЛ повідомляє про перехоплення

20:23 13.06.2025
Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

19:38 13.06.2025
Новий глава КВІР пригрозив Ізраїлю швидким "відкриттям врат пекла"

Новий глава КВІР пригрозив Ізраїлю швидким "відкриттям врат пекла"

19:26 13.06.2025
Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани завдати ударів по Ірану

Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль заздалегідь повідомив США про плани завдати ударів по Ірану

ВАЖЛИВЕ

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

В Україну повернули тіла 1200 загиблих військовослужбовців

Викрито корупційну оборудку в Мінрегіоні за участю топпосадовців держави - НАБУ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 175 ворожих атак - Генштаб

Хлопчик з Херсонщини, поранений 11 червня внаслідок атаки БПЛА, помер у лікарні — ОВА

Зеленський про ДТП у Франції: Молимося за життя та одужання поранених дітей

Жовква провів зустріч із генсеком Міжнародної торгової палати, говорили про відбудову постраждалих від російських обстрілів об’єктів

Літня жінка загинула через ворожу атаку на Запоріжжі

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Казахстану та Австрії

Зеленський відзначив воїнів найвищими державними нагородами

СБУ передала в Музей історії у Другій світовій війні БЕК Sea Baby

Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники влади Ірану

Комітет Конгресу США схвалив проєкт оборонного бюджету без пакету допомоги Україні на $300 млн – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА