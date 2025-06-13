Інтерфакс-Україна
Події
15:54 13.06.2025

Слідчі дії НАБУ щодо посадовців "Нафтогазу" не пов’язані з їхньою роботою в компанії

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Слідчі дії НАБУ щодо посадовців "Нафтогазу" не пов’язані з їхньою роботою в компанії

Слідчі дії щодо члена правління НАК "Нафтогаз України" та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування", про які сьогодні заявило Національне антикорупційне бюро (НАБУ), не пов’язані з їхньою роботою в групі "Нафтогаз", повідомила пресслужба Групи.

"Слідчі дії щодо члена правління НАК "Нафтогаз України" та директора з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" не пов’язані з їхньою роботою в Групі Нафтогаз. Дії, які розслідує НАБУ, стосуються їхніх попередніх місць роботи, та не повʼязані з діяльністю Групи", – йдеться в повідомленні пресслужби "Нафтогазу", переданій Енергореформі.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" є наразі Максим Горбатюк.

За інформацією джерел Енергореформи на ринку, членом правління НАК, щодо якого ведуться слідчі дії, є Василь Володін, який у 2020-2022 роках очолював Київську обласну державну адміністрацію.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну оборудку у Мінрегіоні за участю топпосадовців держави.

"Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили: колишньому державному секретарю міністерства, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України"; ексраднику міністра; колишній директорці держпідприємства; забудовнику (організатор схеми); службовій особі будівельної компанії", – йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі 13 червня.

Теги: #набу #нафтогаз

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