Інтерфакс-Україна
Події
13:52 13.06.2025

МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало - Тихий

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МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало - Тихий

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву російського МЗС стосовно засудження Ізраїлю за "неспровоковані удари по суверенній державі, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерно-енергетичної інфраструктури неприйнятні".

"Цей незручний момент, коли МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало", - написав речник у соцмережі Х.

Раніше в МЗС РФ заявили, що рішуче засуджують "силову акцію Ізраїлю проти Ірану в порушення Статуту ООН".

У рф додали, що "неспровоковані удари по суверенній державі, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерно-енергетичної інфраструктури неприйнятні", і Ізраїль "зробив свідомий вибір на користь подальшої ескалації напруженості та накручування ставок".

Теги: #іран_ізраїль #близький_схід #тихий #рф

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