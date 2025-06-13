МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало - Тихий

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував заяву російського МЗС стосовно засудження Ізраїлю за "неспровоковані удари по суверенній державі, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерно-енергетичної інфраструктури неприйнятні".

"Цей незручний момент, коли МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало", - написав речник у соцмережі Х.

Раніше в МЗС РФ заявили, що рішуче засуджують "силову акцію Ізраїлю проти Ірану в порушення Статуту ООН".

У рф додали, що "неспровоковані удари по суверенній державі, її громадянам, мирним містам, об'єктам ядерно-енергетичної інфраструктури неприйнятні", і Ізраїль "зробив свідомий вибір на користь подальшої ескалації напруженості та накручування ставок".