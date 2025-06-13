Інтерфакс-Україна
Події
13:37 13.06.2025

Ще 11 дітей повернули з ТОТ Херсонщини на підконтрольну уряду територію України

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Ще 11 дітей повернули з ТОТ Херсонщини на підконтрольну уряду територію України

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернути ще 11 дітей з тимчасово окупованої Херсонщини, наймолодшій дитині – 4 роки, найстаршій – 17, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та зусиллям команди "Save Ukraine" вдалося повернути 8 дівчат та 3 хлопчиків, яких виховують у дев'яти родинах", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його словами, наймолодшій дитині – лише чотири роки, найстаршій – сімнадцять. Серед них також є одна дитина, позбавлена батьківського піклування.

"Цих хлопців і дівчат змушували вчитися за російською програмою, брати участь у пропагандистських заходах, дехто пережив "візити" озброєних співробітників фсб та перебування у так званих "таборах перевиховання". І все це – лише через те, що вони українці", - зазначив Прокудін.

Наразі діти у безпеці та отримують всю необхідну підтримку.

"З початку року вже вдалося евакуювати 67 дітей з поки що окупованих громад Херсонщини. Щиро дякую всім, хто продовжує боротися за повернення наших дітей", - додав Прокудін.

Теги: #діти #херсонщина #bring_kids_back_ua

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