Нову підозру отримав нардеп Шевченко, який перебуває під вартою за держзраду

Фото: https://t.me/SBUkr/

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України, який перебуває під вартою за держзраду з 2024 року.

"Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

У повідомленні не вказано ім'я депутата. Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Євгена Шевченка.

"За результатами комплексних заходів і тривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, а й після повномасштабного вторгнення", - наголошують в українській спецслужбі.

Так, згідно в повідомленням, після 24 лютого 2022 року нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед окупантами і намагався дискредитувати Сили оборони.

"Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України", - зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року правоохоронці повідомили нардепу Шевченку про підозру в держзраді. За інформацією ДБР, нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України. Крім того, він записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам.

Нардеп також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів і європейських цінностей. Зокрема, згідно з повідомленням ДБР, він говорив, що Захід втручається не тільки у внутрішні справи України та спричинив у країні війну, а й намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові.

Нардеп було взято під варту, оскільки підозра у держзраді не передбачає обрання альтернативного запобіжного заходу.