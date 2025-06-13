Інтерфакс-Україна
Події
13:30 13.06.2025

Нову підозру отримав нардеп Шевченко, який перебуває під вартою за держзраду

2 хв читати
Нову підозру отримав нардеп Шевченко, який перебуває під вартою за держзраду
Фото: https://t.me/SBUkr/

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) нову підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України, який перебуває під вартою за держзраду з 2024 року.

"Служба безпеки та ДБР викрили на нових злочинах чинного народного депутата України, який з листопада 2024 року перебуває під вартою за державну зраду", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п'ятницю.

У повідомленні не вказано ім'я депутата. Як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про Євгена Шевченка.

"За результатами комплексних заходів і тривалих експертиз встановлено, що парламентар працював на країну-агресора не лише до, а й після повномасштабного вторгнення", - наголошують в українській спецслужбі.

Так, згідно в повідомленням, після 24 лютого 2022 року нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, в яких закликав українців скласти зброю перед окупантами і намагався дискредитувати Сили оборони.

"Незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України", - зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів нардепу повідомлено про додаткову підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року правоохоронці повідомили нардепу Шевченку про підозру в держзраді. За інформацією ДБР, нардеп дискредитував чинну владу, викривляючи факти та події в країні, та публічно закликав до зміни меж території та державного кордону України. Крім того, він записував програми на власних каналах, давав інтерв’ю проросійськи налаштованим блогерам та експертам.

Нардеп також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів і європейських цінностей. Зокрема, згідно з повідомленням ДБР, він говорив, що Захід втручається не тільки у внутрішні справи України та спричинив у країні війну, а й намагається шляхом впливу на вибори підірвати стабільність в Грузії та Молдові.

Нардеп було взято під варту, оскільки підозра у держзраді не передбачає обрання альтернативного запобіжного заходу.

Теги: #євген_шевченко #сбу #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:46 13.06.2025
Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

11:57 13.06.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі

СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі

10:30 13.06.2025
ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

19:22 11.06.2025
СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

19:02 11.06.2025
СБУ працювала під прикриттям в московському офісі з вербування агентів, який очолював Сівкович

СБУ працювала під прикриттям в московському офісі з вербування агентів, який очолював Сівкович

17:02 11.06.2025
Суд заочно виніс вирок адвокату Шарія та Медведчука, звинуваченому у колабораціонізмі

Суд заочно виніс вирок адвокату Шарія та Медведчука, звинуваченому у колабораціонізмі

11:56 11.06.2025
Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

14:36 09.06.2025
Повідомлено про підозру організатору крадіжки 15 млн грн з автомобіля обміну валют – прокуратура

Повідомлено про підозру організатору крадіжки 15 млн грн з автомобіля обміну валют – прокуратура

14:11 09.06.2025
ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому керівнику одного з управлінь сил логістики ЗСУ

ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому керівнику одного з управлінь сил логістики ЗСУ

12:31 05.06.2025
Главі АМКУ Кириленку повідомлено про нову підозру в недекларуванні майна

Главі АМКУ Кириленку повідомлено про нову підозру в недекларуванні майна

ВАЖЛИВЕ

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

Україна отримала від ЄС ще EUR1 млрд за рахунок російських активів у межах ініціативи ERA - Шмигаль

Комітет нацбезпеки ВР погодився розглянути питання фортифікацій на закритому засіданні - нардеп

Рада ЄС ухвалить політичне рішення продовжити дозвіл перебувати українським біженцям в ЄС до березня 2027

ОСТАННЄ

Генсек ООН та очільник МАГАТЕ засудили удари по Ірану та закликали до "максимальної стриманості"

Сенат Канади ухвалив резолюцію на підтримку українських дітей, викрадених Росією

ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2027 року

Посадовець Держцентру радіочастот "переплатив" за принтери понад 1,4 млн грн

Ізраїль завдав нової серії ударів по іранських містах

ВАКС затвердив угоду про відшкодування 1 млрд грн з учасниками злочинної організації, яка діяла в Одесі

У сина нардепа Южаніної проведені обшуки, джерела повідомляють про оборудку з нерухомістю та відмиванням коштів родини

ЦПД: Величезні втрати РФ на війні проти України змушує Кремль шукати альтернативні шляхи поповнення війська

МЗС Росії зробило заяву щодо Близького Сходу, але забуло подивитися в дзеркало - Тихий

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА