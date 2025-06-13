Інтерфакс-Україна
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13:08 13.06.2025

Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

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Прохолодна дощова погода збережеться в Україні у вихідні

Невеликі короткочасні дощі не залишають Україну – у суботу, 14 червня, вдень майже по всій території, крім більшості західних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, вночі без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на півдні країни до 25°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Києві 14 червня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 14 червня найвища температура вдень була  33,0 в 1998р., найнижча вночі  6,5 в 1891р.

В неділю, 15 червня, вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім західних областей, невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°, на сході країни 18-23°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

У Києві 15 червня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Теги: #літо #погода

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