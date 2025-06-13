СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі

Служба безпеки зібрала доказову базу і заочно повідомила про підозру російському співаку-пропагандисту Тимуру Юнусову (більш відомому за сценічним псевдонімом "Тіматі"), інформує СБУ.

"Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь у його інавгурації та у заходах з нагоди святкування перемоги на "виборах", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

В СБУ зазначають, що Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

"Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму", - уточнюють в українській спецслужбі.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Юнусову повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам, вчинене повторно).

Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.