Інтерфакс-Україна
Події
22:42 12.06.2025

Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

1 хв читати

Очікується, що колишній єврокомісар Ілва Йоханссон стане новим спеціальним посланником Європейського Союзу у справах українців, повідомляє POLITICO у четвер, посилаючись на власні джерела.

"Два чиновники, обізнані з призначенням, повідомили POLITICO, що Йоханссон займе новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Єврокомісії щодо українських біженців", - пише видання.

Йоханссон, колишня шведська міністерка, була комісаром ЄС з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у вересні минулого року була нагороджена українським орденом "За заслуги".

Минулого місяця Європейська Комісія продовжила тимчасовий захист для приблизно 4,3 мільйона переміщених українців, які знайшли притулок в ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Виконавча влада ЄС також оголосила про свій план або перевести українських біженців на постійний правовий статус, або сприяти їхньому поверненню додому, а також запустити "центри єдності" - інформаційні центри, які працюватимуть спільно з Україною та надаватимуть рекомендації щодо інтеграції та повернення додому", - пише POLITICO і наводить слова єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера, який заявив минулого тижня, що роль спеціального посланника полягатиме у "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, включаючи розвиток" центрів.

Джерело: https://www.politico.eu/article/ylva-johansson-ukraine-eu-special-envoy/

Теги: #призначення #єс #спецпосланка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:27 12.06.2025
Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

15:12 12.06.2025
ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшника, ріпака і буряка

ЄС відкрив свій ринок для українського насіння соняшника, ріпака і буряка

14:02 12.06.2025
ЄС вітає візит Вучича в Україну

ЄС вітає візит Вучича в Україну

12:03 12.06.2025
ЄС надає рівноцінності вимогам Україні та Молдові щодо стандартів виробництва насіння

ЄС надає рівноцінності вимогам Україні та Молдові щодо стандартів виробництва насіння

01:28 12.06.2025
ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

23:01 11.06.2025
"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

21:19 11.06.2025
ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

16:27 11.06.2025
ЄС та Німеччина надають 18 млн євро до Фонду енергоефективності України

ЄС та Німеччина надають 18 млн євро до Фонду енергоефективності України

13:02 11.06.2025
Членство України в ЄС зміцнить позиції Євросоюзу – голова профільного комітету Ради

Членство України в ЄС зміцнить позиції Євросоюзу – голова профільного комітету Ради

23:57 10.06.2025
Словаччина погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Словаччина погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

ВАЖЛИВЕ

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Українські підрозділи "потроху відштовхують" окупанта на Сумщині - Зеленський

Україна дотримується домовленостей і закликає росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

Міністри "Веймар+" закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню та підтвердили готовність посилити тиск на Москву

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 9, пошукову операцію закінчено - мер

Сибіга й Таяні обговорили підготовку до Конференції з відновлення України в Римі

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Кремль добре обізнаний із можливостями ГУР, спецслужби РФ ставляться до української розвідки з професійною повагою - військовий аналітик

Під час зустрічі з Пісторіусом також обговорювалася координація партнерів у форматі "Рамштайн" - Єрмак

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни – Зеленський

У Росії створюються війська безпілотних систем, заявив Путін

Українська команда ветеранів "Титанові" посіла друге місце на турнірі з баскетболу на візках "Hope Wins" у Кракові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА