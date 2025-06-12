Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

Очікується, що колишній єврокомісар Ілва Йоханссон стане новим спеціальним посланником Європейського Союзу у справах українців, повідомляє POLITICO у четвер, посилаючись на власні джерела.

"Два чиновники, обізнані з призначенням, повідомили POLITICO, що Йоханссон займе новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Єврокомісії щодо українських біженців", - пише видання.

Йоханссон, колишня шведська міністерка, була комісаром ЄС з питань внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона неодноразово відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, а у вересні минулого року була нагороджена українським орденом "За заслуги".

Минулого місяця Європейська Комісія продовжила тимчасовий захист для приблизно 4,3 мільйона переміщених українців, які знайшли притулок в ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Виконавча влада ЄС також оголосила про свій план або перевести українських біженців на постійний правовий статус, або сприяти їхньому поверненню додому, а також запустити "центри єдності" - інформаційні центри, які працюватимуть спільно з Україною та надаватимуть рекомендації щодо інтеграції та повернення додому", - пише POLITICO і наводить слова єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера, який заявив минулого тижня, що роль спеціального посланника полягатиме у "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки, включаючи розвиток" центрів.

Джерело: https://www.politico.eu/article/ylva-johansson-ukraine-eu-special-envoy/