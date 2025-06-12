Інтерфакс-Україна
Події
20:44 12.06.2025

Українська команда ветеранів "Титанові" посіла друге місце на турнірі з баскетболу на візках "Hope Wins" у Кракові

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У Центрі спорту і рекреації "KOLNA" у Кракові 11 червня відбувся Перший турнір з баскетболу на кріслах колісних "Hope Wins" за участю команди українських військових ветеранів "Титанові".

Українська команда посіла друге місце в турнірі, який проходив під патронатом Міністерства у справах ветеранів України, що підкреслює його важливість у контексті реінтеграції та психофізичної підтримки українських захисників. Основною метою події було показати, що навіть після найскладніших життєвих випробувань можна знайти нову силу, надію та сенс – зокрема через спорт.

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Організатором заходу виступила Фундація Fellowship of Christian Athletes (FCA) за співучасті компаній та організацій: EPAM, For Heroes Krakow, Tytanovi Rehab, ветеранські проєкти "Повернись живим" та For Heroes Foundation. Генеральне консульство України в Кракові активно підтримувало організацію заходу.

Назва української команди "Титанові" ідеально відображає характер її учасників, які, незважаючи на драматичні воєнні переживання, демонструють неймовірну силу та стійкість духу.

Спортивнореабілітаційний центр "Титанові" в Україні є місцем, де військові відновлюються після отриманих поранень, а спорт становить ключовий елемент їхньої реабілітації та повернення до активного життя.

Організатори заходу анонсували, що "це початок довгострокової ініціативи, яка триватиме в майбутньому, несучи надію та підтримку новим ветеранам".

Теги: #ветерани #баскетбол #турнір

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