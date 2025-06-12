Інтерфакс-Україна
Події
19:21 12.06.2025

Мінкультури активізує діяльність щодо створення музейної установи на Поштовій площі у Києві

2 хв читати
Мінкультури активізує діяльність щодо створення музейної установи на Поштовій площі у Києві
Фото: instagram

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький взяв участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, під час котрої оглянули археологічну пам’ятку національного значення — "Ділянку прибережного міського кварталу середньовічного Києва", а також пам'ятку національного значення "Поштова станція".

"Разом з народними депутатами, представниками КМДА та громадськими активістами ми оглянули археологічну пам’ятку національного значення — "Ділянку прибережного міського кварталу середньовічного Києва", а також пам'ятку національного значення "Поштова станція". Це унікальна частина нашої спадщини. Можливо, саме тут відбувалося Хрещення Русі. Ми маємо зробити все можливе, щоб ця територія була не лише збережена, а й розвивалася як культурний простір", - написав міністр на сторонці у Facebook у четвер.

Точицький зазначив, що міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) активізує діяльність щодо створення на цьому місці музейної установи.

"Наступне засідання робочої групи заплановане на 18 червня. На неї запрошені представники Музею на Поштовій площі, Київської міської державної адміністрації та Комітету гуманітарної та інформаційної політики. Всі сторони дійшли згоди щодо відкритого діалогу й закріплення законного статусу музею на місці розкопок", - наголосив він.

Як повідомлялось, Верховна Рада ще у 2018 році підтримала надання статусу пам’ятки національного значення об’єкт культурної спадщини "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у місті Києві та рекомендувала створити національний музей "Центр Середньовічного Міста". Влітку 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення "Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва" на Поштовій площі в центрі Києва. Зокрема, робоча група має розробити алгоритм розвитку музейної установи на пам'ятці археології та історії національного значення на Поштовій площі.

 

Теги: #музей #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:22 12.06.2025
В КМДА попередили про посилення відповідальності за порушення вимог щодо утримання укриттів та недопуск людей до них

В КМДА попередили про посилення відповідальності за порушення вимог щодо утримання укриттів та недопуск людей до них

09:05 12.06.2025
До Києва приїхав міністр оборони Німеччини Пісторіус

До Києва приїхав міністр оборони Німеччини Пісторіус

17:50 10.06.2025
У Києві через нічний обстріл згоріли три автомобілі благодійного фонду Сергія Притули

У Києві через нічний обстріл згоріли три автомобілі благодійного фонду Сергія Притули

09:58 10.06.2025
Внаслідок масованої атаки РФ на столицю постраждали четверо людей - розпочато розслідування

Внаслідок масованої атаки РФ на столицю постраждали четверо людей - розпочато розслідування

06:15 10.06.2025
Четверо постраждалих і руйнування цивільної інфраструктури в семи районах Києва - наслідки масованої нічної атаки ворожих ударних БпЛА

Четверо постраждалих і руйнування цивільної інфраструктури в семи районах Києва - наслідки масованої нічної атаки ворожих ударних БпЛА

03:53 10.06.2025
Єрмак: зламати українців терором не вийде

Єрмак: зламати українців терором не вийде

03:23 10.06.2025
Відомо вже про двох постраждалих внаслідок атаки російського дрона в Києві

Відомо вже про двох постраждалих внаслідок атаки російського дрона в Києві

02:51 10.06.2025
Падіння уламків російських дронів зафіксовано в п'яти районах Києва - Ткаченко

Падіння уламків російських дронів зафіксовано в п'яти районах Києва - Ткаченко

02:33 10.06.2025
Ворожі БпЛА атакують Київ одночасно в кількох районах – КМВА

Ворожі БпЛА атакують Київ одночасно в кількох районах – КМВА

19:34 21.05.2025
Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

ВАЖЛИВЕ

Українські підрозділи "потроху відштовхують" окупанта на Сумщині - Зеленський

Україна дотримується домовленостей і закликає росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

Міністри "Веймар+" закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню та підтвердили готовність посилити тиск на Москву

Зеленський: Кінцеве рішення щодо санкцій проти РФ - у Білому домі

Німеччина не розглядає поставки Taurus Україні – Пісторіус

ОСТАННЄ

Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни – Зеленський

У Росії створюються війська безпілотних систем, заявив Путін

Українська команда ветеранів "Титанові" посіла друге місце на турнірі з баскетболу на візках "Hope Wins" у Кракові

Щонайменше одна особа поранена через авіаудар по Запорізькій області

Генсек НАТО відвідає Швецію у п’ятницю

Кіберфахівці ГУР паралізували роботу сибірського інтернет-провайдера у "день Росії" - джерело

Понад 300 людей загинули в авіакатастрофі в Індії

Верховний суд дозволив перерахувати голоси у 13 виборчих комісіях на виборах президента Польщі

Трамп розчарований як Росією, так і Україною

Угорщина і Словаччина виступлять проти відмови від енергоресурсів РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА