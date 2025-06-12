Мінкультури активізує діяльність щодо створення музейної установи на Поштовій площі у Києві

Фото: instagram

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький взяв участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, під час котрої оглянули археологічну пам’ятку національного значення — "Ділянку прибережного міського кварталу середньовічного Києва", а також пам'ятку національного значення "Поштова станція".

"Разом з народними депутатами, представниками КМДА та громадськими активістами ми оглянули археологічну пам’ятку національного значення — "Ділянку прибережного міського кварталу середньовічного Києва", а також пам'ятку національного значення "Поштова станція". Це унікальна частина нашої спадщини. Можливо, саме тут відбувалося Хрещення Русі. Ми маємо зробити все можливе, щоб ця територія була не лише збережена, а й розвивалася як культурний простір", - написав міністр на сторонці у Facebook у четвер.

Точицький зазначив, що міністерство культури та стратегічних комунікацій (МКСК) активізує діяльність щодо створення на цьому місці музейної установи.

"Наступне засідання робочої групи заплановане на 18 червня. На неї запрошені представники Музею на Поштовій площі, Київської міської державної адміністрації та Комітету гуманітарної та інформаційної політики. Всі сторони дійшли згоди щодо відкритого діалогу й закріплення законного статусу музею на місці розкопок", - наголосив він.

Як повідомлялось, Верховна Рада ще у 2018 році підтримала надання статусу пам’ятки національного значення об’єкт культурної спадщини "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у місті Києві та рекомендувала створити національний музей "Центр Середньовічного Міста". Влітку 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення "Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва" на Поштовій площі в центрі Києва. Зокрема, робоча група має розробити алгоритм розвитку музейної установи на пам'ятці археології та історії національного значення на Поштовій площі.