Інтерфакс-Україна
Події
18:31 12.06.2025

Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

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Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до статті 15 Закону України "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста" щодо приведення її положень у відповідність із Законом України "Про страхування".

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, 12 червня 2025 р. закон повернуто в парламент з підписом президента.

Раніше повідомлялося, що закон був прийнятий 10 жовтня 2024 р.

Документ передбачає, що суб’єкти у сфері медіа за рахунок своїх коштів або за рахунок будь-яких інших не заборонених законом джерел зобов’язані застрахувати журналістів та інших своїх працівників на період їх відрядження в райони ведення бойових дій або на тимчасово окуповані території.

Більш детальний порядок та умови такого страхування будуть визначені Міністерством культури та стратегічних комунікацій України, йдеться у повідомленні Верховної Ради у Телеграм-каналі.

Теги: #захист #закон #журналісти

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