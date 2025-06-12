Глава дипломатії ЄС: Маємо ще більше скоротити потік грошей до московської армії

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Російська війна проти України може припинитися лише за умови посилення тиску на агресора, наголосила верховна представниця Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас.

"Росія завдає найбільших ударів по цивільному населенню України з початку війни. І хоча Росія небезпечна, ми всі це знаємо, її поведінка також передбачувана. Це означає, що Росія реагує на силу і ні на що більше. Не порожні гасла, не просто розмови, а силу. Саме тому ми запропонували новий пакет санкцій", - сказала вона під час спільної з колегами заяви до преси на полях міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" у Римі.

За словами Каллас, кожні санкції послаблюють здатність Росії вести війну проти України.

"Росія втратила мільярди євро доходів від нафти. Її суверенний фонд багатства скоротився на 6 мільярдів лише минулого місяця. Росія втрачає готівку. Але нам потрібно ще більше скоротити потік готівки до московської армії, бо ми хочемо, щоб ця війна припинилася. І ця війна припиниться лише за умови тиску", - заявила вона.

Каллас зазначила, що у 2025 році Європейський Союз надав найбільшу військову підтримку Україні з початку війни.

"Але нашими амбіціями має бути зробити ще більше, бо Україна захищається, а Росія не показує жодних ознак зупинки. Чим сильніша Україна на полі бою сьогодні, тим сильніша вона за столом переговорів", - додала вона.