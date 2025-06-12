Зеленський: Кінцеве рішення щодо санкцій проти РФ - у Білому домі

Кінцеве рішення щодо санкцій США проти РФ та третіх країн є у Білому домі, президент України Володимир Зеленський розраховує провести відповідні розмови на саміті G7.

"Як я вже сказав, цей санкційний пакет для нас дуже важливий - Грема та Блюменталя, і ви знаєте, що ми обговорювали деталі, вони до нас приїжджали. Вони дуже позитивно ставляться до цього, і ми їм за це дійсно вдячні, але все одно кінцеве рішення - у Білому домі", - сказав Зеленський на брифінгу у четвер в Києві.

За словами президента, він розраховує, що буде розмова на саміті G7, і якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, то щоб вдалося "мати принаймні розуміння, наскільки ми близькі до цього рішення".

"Важливо, що йде координація з країнами Європейського Союзу і узгодження позицій, схожих позицій щодо пакетів санкцій. Я вважаю, що це вже крок вперед", - додав Зеленський.