Інтерфакс-Україна
Події
14:02 12.06.2025

ЄС вітає візит Вучича в Україну

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ЄС вітає візит Вучича в Україну

В Європейському союзі вітають перший візит в Україну президента Сербії Александра Вучича.

Відповідний коментар щодо візиту зробив у четвер в Брюсселі представник Європейської комісії Маркус Ламмерт.

"Ми вітаємо візит президента Сербії Вучича до України. Це важливий сигнал. ЄС закликає інші країни об'єднатися з нами в нашій політиці щодо російської агресії проти України", - сказав він.

У цьому зв’язку Ламмерт процитував президентку Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн: "Наша мета дуже чітка: ми повторюємо заклик до повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ця пауза у бойових діях може стати життєво важливим кроком до зменшення страждань цивільного населення та створити простір для змістовних переговорів заради справжнього миру".

Як повідомлялося раніше, у середу Вучич вперше відвідав Україну для участі в саміті "Україна – Південно-Східна Європа", який пройшов в Одесі. Разом з тим, він не підписав підсумкову декларацію. Раніше він відвідав військовий парад в Москві. Президент Сербії також має репутацію проросійського лідера.

У IV саміті "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі взяли участь: президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан, президент Чорногорії Яков Мілатович, президент Сербії Александр Вучич, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, спікерка парламенту Албанії Еліза Спіропалі, перший віцепрем’єр-міністр Північної Македонії Ізет Меджіті та віцепрем’єр-міністерка – міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

 

Теги: #вучич #україна #візит #єс

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