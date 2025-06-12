Інтерфакс-Україна
Події
12:51 12.06.2025

Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

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Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні найближчими днями, зокрема 13 червня - вночі у північних областях, вдень, крім Закарпаття, Карпат та південної частини, короткочасні дощі, місцями грози, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с. Температура на півдні країни вночі 11-16°, вдень 21-26°; на решті території вночі 8-13°, вдень 15-20° (в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°).

У Києві 13 червня вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с.Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 червня найвища температура вдень була  33,6 в 1946р., найнижча вночі  4,8 в 1885р.

У суботу, 14 червня, вночі без опадів, вдень в Україні помірні, у західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°, на півдні країни до 25°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Києві 14 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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