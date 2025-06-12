ДТЕК відновив електропостачання для понад 50 тис. абонентів після негоди у Київській області

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" станом на ранок 12 червня відновило електропостачання для понад 50 тис. родин у Київській області після негоди у регіоні ввечері 11 червня.

"Учора ввечері, 11 червня, Київщину накрила негода: гроза та пориви вітру до 20 м/с. На ранок енергетики "ДТЕК Київські регіональні електромережі" відновили роботу 56 повітряних ліній та 1490 трансформаторних підстанцій. Світло повернули для понад 50 тис. родин", - повідомляється на сайті компанії у четвер.

Разом з тим станом на 9:00 12 червня без світла залишалися 10 тис. сімей.

"Ми продовжуємо ремонтувати мережі та обладнання, пошкоджені буревієм", - зазначили в обленерго.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" попередило споживачів, що несприятливі погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

"Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго", станом на ранок 12 червня в Україні через несприятливі погодні умови у вигляді дощу, гроз та сильних поривів вітру були повністю або частково знеструмлені 76 населених пунктів у трьох областях.