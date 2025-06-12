Російські компанії втрачають ключові активи за кордоном під тиском санкцій та розриву партнерських відносин – СЗР

Російські компанії втрачають ключові активи за кордоном під тиском санкцій, націоналізацій та розриву партнерських відносин, що вкрай негативно впливає на наповнення бюджету РФ через скорочення валютних надходжень, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

"Десятки провідних російських компаній – "газпром", "сбербанк", "роснефть", "лукойл", "втб", "ростех", "росатом" тощо – втратили ключові активи за кордоном під тиском санкцій, націоналізацій та розриву партнерських відносин. Це вкрай негативно впливає на наповнення бюджету рф через скорочення валютних надходжень", - йдеться у повідомленні на сайті СЗР.

Зазначається, що серед найгучніших випадків – позбавлення контролю над енергетичними проєктами, банківських ліцензій, а також вимушений вихід із великих інфраструктурних і оборонних контрактів. "До цього переліку приєдналася компанія "алроса", яку повністю витіснили з ангольського алмазного родовища "Катока" – черговий крок до усунення росії з глобального ринку дорогоцінного каміння", - додали в СЗР.

Повідомляється також, що на фоні стрімкого падіння виручки (-42% у I кварталі цього року), накопичення нереалізованої продукції на $1,3 млрд та втрати індійського ринку збуту продукції "Алроса" скорочує персонал, зупиняє проєкти та відмовляється від дивідендів. Компанія закінчила 2024 рік зі зростанням чистого боргу до $1,14 млрд і найгіршими фінансовими показниками за останнє десятиліття.