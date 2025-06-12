Інтерфакс-Україна
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09:41 12.06.2025

Запрошення на вступні іспити в магістратуру і аспірантуру розміщені в кабінетах учасників

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Запрошення на вступні іспити в магістратуру і аспірантуру розміщені в кабінетах учасників

В кабінетах учасників вступних випробувань розміщено запрошення з датою, часом і місцем проведення єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ), повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Учасникам вступних випробувань до магістратури або аспірантури необхідно самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

"Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, мають звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації)", - розповіли у відомстві.

В Центрі оцінювання звертають увагу, що вступники, які проходитимуть ЄФВВ або ЄВІ за кордоном, мають зауважити, що в запрошеннях час зазначено за місцевим часом.

"Для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку", - йдеться в повідомленні.

Теги: #уцояо #запрошення #аспірантура #магістратура

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