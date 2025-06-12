Пʼятий регіональний офіс "Зроблено в Україні" відкрили в Ірпені – КОВА

У Ірпені відкрили пʼятий регіональний офіс "Зроблено в Україні", повідомила пресслужба київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Сьогодні урочисто відкрили вже п’ятий регіональний офіс "Зроблено в Україні", - сказано в телеграмі.

Як зазначається, у церемонії взяли участь заступниця голови КОДА Наталія Гаватюк, директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, керівник проєктів ПРООН в Україні Максим Борода, голова Центру "Розвиток КСВ" Марина Саприкіна.

"Новий офіс "Зроблено в Україні" з’явився на Київщині завдяки проєкту ПРООН у співпраці з Міністерством економіки, Державною службою зайнятості, Центром "Розвиток КСВ" та за фінансування Уряду Японії", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що завдяки офісу підприємці можуть отримати фахові консультації з державних програм підтримки, дізнатися про унікальні інструменти підтримки бізнесу, які реалізуються КОДА.

"Зроблено в Україні" - це про довіру, про якість та про розвиток. Дякую кожному партнеру за вклад у цю ініціативу. Бажаю новим офісам на Київщині успішного старту, а всім підприємцям свіжих ідей та впевненості на шляху до реалізації своїх мрій", - зазначила Наталія Гаватюк.

Джерело: https://t.me/kyivoda/29729