Інтерфакс-Україна
Події
01:28 12.06.2025

ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

1 хв читати

ЄС має намір запровадити санкції проти двох регіональних банків Китаю через їхню передбачувану допомогу Росії в обході санкцій ЄС, повідомляє в середу Bloomberg із посиланням на документи, які він має у своєму розпорядженні.

"У рамках пропонованих санкцій фінансовим установам ЄС буде заборонено проводити будь-які операції з цими двома регіональними банками, які розташовані близько до кордону Китаю і Росії", - інформує агенство.

При цьому Bloomberg не називає ці банки, оскільки заплановані заходи ЄС ще не опубліковані офіційно.

Представник Єврокомісії відмовився коментувати інформацію з документів.

Теги: #санкції #китай #банки #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:19 11.06.2025
ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

ЄС - один із найважчих для США торговельних переговірників, вважає американський міністр торгівлі

19:30 11.06.2025
Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

17:43 11.06.2025
У Єврокомісії висловили надію на зняття заперечень Словаччини щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

У Єврокомісії висловили надію на зняття заперечень Словаччини щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

16:27 11.06.2025
ЄС та Німеччина надають 18 млн євро до Фонду енергоефективності України

ЄС та Німеччина надають 18 млн євро до Фонду енергоефективності України

13:02 11.06.2025
Членство України в ЄС зміцнить позиції Євросоюзу – голова профільного комітету Ради

Членство України в ЄС зміцнить позиції Євросоюзу – голова профільного комітету Ради

00:35 11.06.2025
Рубіо: США засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, та ще двох країн проти ізраїльських міністрів

Рубіо: США засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, та ще двох країн проти ізраїльських міністрів

23:57 10.06.2025
Словаччина погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Словаччина погрожує заблокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

22:20 10.06.2025
Литва пропонує додаткові санкції проти Білорусі та РФ за створення перешкод для ГНСС

Литва пропонує додаткові санкції проти Білорусі та РФ за створення перешкод для ГНСС

21:44 10.06.2025
Канада, Велика Британія, Австралія та ще дві країни запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів

Канада, Велика Британія, Австралія та ще дві країни запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів

19:07 10.06.2025
ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

ЄК оновила перелік країн, у яких, на її думку, високий ризик відмивання грошей

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

ОСТАННЄ

У Харкові влучання по подвір'ю школи, даних щодо постраждалих немає - мер

У Харкові зафіксували приліт шахеда в одному з районів - ОВА

Харків під атакою ворожих БпЛА - Терехов

На фронті за добу нарахували майже дві сотні боєзіткнень

Окупанти втратили 274 військових на покровському напрямку, ще три боя тривають - Генштаб

"Мадяр" приступив до виконання обовʼязків командувача Сил безпілотних систем

Сибіга у четвер відвідає з візитом Італію

Вучич не підписав декларацію саміту "Україна - Південно-Східна Європа"

Через вечірній удар ворожої "Молнії" по Харкову постраждала мирна мешканка - прокуратура

Зеленський про візит Вучича: це справді важливо – бути в Україні і бачити війну на власні очі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА