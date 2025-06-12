ЄС планує санкції проти двох китайських банків за допомогу Москві в обході санкцій - ЗМІ

ЄС має намір запровадити санкції проти двох регіональних банків Китаю через їхню передбачувану допомогу Росії в обході санкцій ЄС, повідомляє в середу Bloomberg із посиланням на документи, які він має у своєму розпорядженні.

"У рамках пропонованих санкцій фінансовим установам ЄС буде заборонено проводити будь-які операції з цими двома регіональними банками, які розташовані близько до кордону Китаю і Росії", - інформує агенство.

При цьому Bloomberg не називає ці банки, оскільки заплановані заходи ЄС ще не опубліковані офіційно.

Представник Єврокомісії відмовився коментувати інформацію з документів.