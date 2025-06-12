Інтерфакс-Україна
Події
00:34 12.06.2025

На фронті за добу нарахували майже дві сотні боєзіткнень

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Від початку доби середи на фронті відбулось 195 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав 1 ракетного та 57 авіаційних ударів, застосував 2 ракети і скинув 80 КАБ, здійснив 1292 удари дронами-камікадзе та 4671 обстріл позицій наших військ", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку українські війська відбили атаку ворога в напрямку Охрімівки.

Противник здійснив 11 атак на українські укріплення на куп’янському напрямку в районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

На лиманському напрямку російські війська 20 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На сіверському напрямку українські військові сьогодні відбили три спроби наступу на українські позиції.

На краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири атаки ворога. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутись в бік Ступочок та Білої Гори.

На торецькому напрямку окупанти 20 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк та Яблунівка.

На новопавлівському напрямку ворог 31 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На гуляйпільському напрямку в районі Малинівки українські захисники зупинили три атаки загарбників, ще одна атака противника триває до цього часу.

На оріхівському напрямку ворог проводив атаку у напрямку Павлівки.

На придніпровському напрямку ворог провів марну атаку на позиції українських захисників.

На курському напрямку українські захисники відбили 21 ворожу атаку, ще чотири боєзіткнення тривають.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Cz3X3YEU2HgPbEsLnczfjcg7r5GDkY584F41wxcwyQWNhgBGf7w3gEQ2hBzbn26Ql

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

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