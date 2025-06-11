Інтерфакс-Україна
Події
21:57 11.06.2025

Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

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Сибіга: підтверджені додаткові пакети допомоги від деяких країн під час зустрічей Зеленського з колегами на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"
Фото: https://mfa.gov.ua/

Під час двосторонніх зустрічей на полях IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа" президента Володимира Зеленського зі своїми візаві були підтверджені додаткові оборонні пакети від низки країн, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Під час двосторонніх зустрічей голови держави зі своїми колегами, візаві, були підтверджені додаткові оборонні пакети від деяких країн", - сказав він в ефірі телемарафону.

Крім того, окрема увага під час зустрічей на полях саміту була приділена інфраструктурним проєктам та посиленні енергостійкості України.

"Вже зараз наші партнери цікавилися, чим вони можуть допомогти Україні напередодні зимового періоду. Ми побачили їхню готовність конкретно допомагати", - зазначив Сибіга.

Він додав, що "є достатній оптимізм стосовно отримання необхідної допомоги" у цьому напрямку.

Важливим меседжем заходу в Одесі глава МЗС назвав те, що Україна не одна. "З нами найближчі союзники, з нами найближчі партнери", - додав він.

Також Сибіга назвав важливим те, що "вперше у нас відбулася зустріч у тристоронньому форматі - Україна-Молдова-Румунія". Він нагадав, що зустріч пройшла після обрання у Румунії нового президента.

"Нас об'єднують спільні безпекові виклики. Особливо у Чорному морі. У нас великі перспективи у контексті розбудови спільної інфраструктури транзиту. Ми розглядаємо Молдову та Румунію як важливі шляхи для диверсифікації подальшого експорту української продукції за кордон", - розповів міністр.

Також сторони говорили про кібервиклики та виклики в інформаційному полі, що постають перед трьома країнами, особливо в контексті майбутніх виборів у Молдові.

"Молдавська сторона нас проінформувала. що вчора на фінансову інфраструктуру Молдови була здійснена кібератака з боку РФ", - додав міністр.

Сибіга наголосив, що було важливо скоординувати зусилля з партнерами, зокрема, напередодні важливих заходів, таких як саміт лідерів "Великої сімки" та саміт НАТО.

"Я вас запевняю, що всі присутні країни, в тій чи іншій формі, підтримують Україну", - зазначив він.

Теги: #допомога #партнери #сибіга

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