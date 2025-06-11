Прем'єр Греції пропонує створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з українською Одесою через болгарську Варну та румунську Констанцу.

"Я б хотів, щоб Одеса була на одному кінці амбітного, всеосяжного проєкту з розвитку зв'язку, який би розпочався в порту Александруполіс, пройшов через Варну, Констанцу і, нарешті, досягнув Одеси. Це проєкт, який може бути запропонований для фінансування з боку ЄС"- сказав він на 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

За словами прем'єра, коридор включав би транспортні залізничні колії, лінії електропередач, газопроводи, і це був би проєкт, який "забезпечив би додатковий коридор сполучення для України, набагато швидший, ніж транспортування товарів морем". Також, за його словами, проєкт дав би "чітке і відчутне бачення того, як інтеграція України у ЄС може реально змінити життя українців".

Також Міцотакіс запевнив, що Греція завжди буде готова зробити свій внесок у надання будь-якої експертної або технічної підтримки щодо наближення кандидатів до ЄС.