Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Мир в Україні має бути справедливим та базуватися на міжнародному праві, а санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території, заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

"Це має бути справедливий мир, мир, який не буде позитивно санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території. Я думаю, що це був би жахливий сценарій як для України, так і для міжнародного права та міжнародного управління в цілому", - сказав він на 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Пленкович наголосив, що мир має бути справедливим і базуватися на міжнародному праві.

Прем’єр також запевнив, що Хорватія приєднається до зусиль "багатьох охочих, які намагаються допомогти розширити пакет санкцій, що зараз готується на рівні Європейського Союзу проти Росії".

"Потрібен більший тиск, і ми розуміємо, що ви не можете і не приймете ультиматуми, які ставляться перед вами, які не тільки нереалістичні, але й принизливі по відношенню до міжнародного права і суверенітету України", - заявив він.

Крім того, окремо Пленкович повторив рішучу підтримку майбутнього членства України в Європейському Союзі.

За його словами, Хорватія "наполегливо працює разом з іншими партнерами над подоланням деяких перешкод, які виникають в органах ЄС", щоб Україна могла продовжити відкриття кластерів.

"Я думаю, що це було б важливим сигналом для вас особисто, для вашого уряду, а також для народу України, тому що європейська перспектива не повинна бути примарною, вона повинна бути чимось відчутним", - сказав він.