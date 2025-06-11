Інтерфакс-Україна
Події
20:38 11.06.2025

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

2 хв читати
Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Мир в Україні має бути справедливим та базуватися на міжнародному праві, а санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території, заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

"Це має бути справедливий мир, мир, який не буде позитивно санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території. Я думаю, що це був би жахливий сценарій як для України, так і для міжнародного права та міжнародного управління в цілому", - сказав він на 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Пленкович наголосив, що мир має бути справедливим і базуватися на міжнародному праві.

Прем’єр також запевнив, що Хорватія приєднається до зусиль "багатьох охочих, які намагаються допомогти розширити пакет санкцій, що зараз готується на рівні Європейського Союзу проти Росії".

"Потрібен більший тиск, і ми розуміємо, що ви не можете і не приймете ультиматуми, які ставляться перед вами, які не тільки нереалістичні, але й принизливі по відношенню до міжнародного права і суверенітету України", - заявив він.

Крім того, окремо Пленкович повторив рішучу підтримку майбутнього членства України в Європейському Союзі.

За його словами, Хорватія "наполегливо працює разом з іншими партнерами над подоланням деяких перешкод, які виникають в органах ЄС", щоб Україна могла продовжити відкриття кластерів.

"Я думаю, що це було б важливим сигналом для вас особисто, для вашого уряду, а також для народу України, тому що європейська перспектива не повинна бути примарною, вона повинна бути чимось відчутним", - сказав він.

Теги: #хорватія #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:54 11.06.2025
Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

20:35 11.06.2025
Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

19:52 03.06.2025
Шмигаль та Столтенберг обговорили військову допомогу Україні

Шмигаль та Столтенберг обговорили військову допомогу Україні

21:00 28.05.2025
Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

20:28 28.05.2025
Орпо: Росія - це перманентна загроза для Фінляндії і для всієї Європи

Орпо: Росія - це перманентна загроза для Фінляндії і для всієї Європи

20:01 28.05.2025
Премʼєр Фінляндії: Важливо забезпечити, щоб війна не закінчилася на умовах Росії

Премʼєр Фінляндії: Важливо забезпечити, щоб війна не закінчилася на умовах Росії

20:48 06.05.2025
Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

20:01 05.05.2025
Прем'єр-міністр Румунії Чолаку йде у відставку

Прем'єр-міністр Румунії Чолаку йде у відставку

04:11 01.05.2025
Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: РФ має сісти за стіл перемовин з доброю волею

Прем'єр Канади після розмови з Зеленським: РФ має сісти за стіл перемовин з доброю волею

21:29 30.04.2025
Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

Зеленський запросив Марка Карні відвідати Київ

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Президент Чорногорії: будь-який шлях до миру має ґрунтуватися на чітких гарантіях безпеки для України

ОСТАННЄ

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до шести - прокуратура

Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

Україна і Греція підписали Меморандум для посилення розвитку Херсонщини та залучення іноземних інвестицій - Прокудін

Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Прем'єр Греції пропонує створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою

Влада США розгорне збройні загони в містах, якими керують демократи

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА