Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

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Єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні вести переговори з позиції сили, заявив президент Румунії Нікушор Дан під час першого після обрання візиту в Україну.

"Росія постійно відкидає будь-які конструктивні ініціативи та працює над тим, щоб підірвати шлях до миру. Росія висуває нерозумні вимоги, знаючи, що їх не можна прийняти. Єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила, і ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні вести переговори з позиції сили", - сказав він на 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу.

Дан закликав "бути рішучими у засудженні дій Росії за те, чим вони є".

Також він закликав до рішучості у підтримці міжнародного права.

"В складні та невизначені часи, такі як ті, в яких ми живемо, ми повинні залишатися рішучими у підтримці міжнародного права, у розкритті поваги до людського життя та гідності, а також до свободи та демократії. Це цінності, які український народ захищає щодня", - наголосив президент.