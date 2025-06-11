Інтерфакс-Україна
Події
19:32 11.06.2025

Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні - Санду

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Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні - Санду

Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні, необхідно продовжувати потужну підтримку українців, заявила президентка Молдови Мая Санду

На 4-му саміті "Україна-Південно-Східна Європа" в Одесі у середу Санду наголосила, що "Україна — це наріжний камінь європейської безпеки".

"Йдеться не просто про Україну та її майбутнє, але й про майбутнє цілої Європи, цілого світу. Ми боремося разом, але Росія має більше зброї, більше мобілізації, більше пропаганди. Якщо ми хочемо відновити мир в Європі, ми маємо виступити з принаймні рівною потугою", - закликала вона.

Санду підкреслила, що Росія "чинить наругу над українською землею і нападає з гібридною зброєю, брехнею, маніпуляцією, шантажем, втручанням в нашу політичну систему, викручування демократії і істинної природи".

"РФ намагається відвернути партнерів від України. Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні. Підтримка України не має бути більшою", - сказала вона.

Теги: #одеса #саміт #молдова #санду

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