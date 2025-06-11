Інтерфакс-Україна
Події
14:24 11.06.2025

Комісія погодилась надати 10 днів для розслідування СБУ та перенесла співбесіди з кандидатами на главу БЕБ на 21,22, 23 червня

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Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) затвердила новий графік співбесід з фіналістами, та визначила дні їх проведення - 21, 22 та 23 червня.

Згідно з онлайн-трансляцією засідання у середу, всі шість членів комісії підтримали рішення відкласти співбесіди та надати Службі безпеки України 10 днів для розслідування щодо зв’язків трьох кандидатів з державою-агресором.

Голова комісії Лаура Стефан зазначила, що конкурсна комісії отримала новий лист від СБУ, в якому підтверджується, що є потреба у проведенні подальшої перевірки щодо певних кандидатів

"У нас немає чіткого дедлайну від СБУ, а також у нас немає імен кандидатів, стосовно яких вводиться додаткова перевірка. Але ми розуміємо важливість проведення такої перевірки, і ми всі тут працюємо в інтересах України", - додала вона.

Крім того, Стефан підкреслила, що замість очного формату, співбесіди з кандидатами будуть проведені онлайн.

Поряд співбесід з кандидатами буде збережений: 21 червня вони будуть проведені з Романом Татаріновим, Ігорем Шепетіним, Сергієм Маштабеєм, Романом Яромиком, Віктором Дубовиком, Русланом Пахомовим та Олександром Скомаровим; 22 червня заплановані розмови з Максимом Воруль, Русланом Даменцовим, Амілем Омаровим, Михайлом Бортовим, останній в цей день - Атіла Ковчий; 23 червня на співбесіду запрошені Олександр Сивінський, Олександр Ситников, Олег Борисенко та Руслан Рачинський.

Дату оголошення результатів комісія не погодила, проте, за словами Стефан, рішення спробують прийняти, як і планували, в останній день після завершення співбесід.

"Я і мої джерела переконані, що задача від президента зірвати конкурс по БЕБ досі поставлена. І її будуть виконувати так чи інакше. Найвірогідніше це буде через суд, але у них є ще пару опцій в запасі. Думаю дочекаються засідання правління МВФ та одразу після цього заблокують", - прокоментував рішення народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Як повідомлялось, 8 червня, члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з рф та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх голоси переважають - через 24 години конкурс мав продовжитись.

Пізніше, 9 червня, члени комісії від України - Юрій Пономаренко, Олег Гиляка та Тетяна Мацелик - не прийшли на засідання, тим самим зірвавши кворум. Планувалося, що співбесіди з 16 кандидатами пройдуть 8-10 червня, 10 червня по обіді мали визначити переможця.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Теги: #розслідування #комісія #беб

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