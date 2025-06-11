Інтерфакс-Україна
Події
08:52 11.06.2025

Російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах Сумської області

1 хв читати
Російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах Сумської області

Протягом доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах, повідомляється в Телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації в середу.

"Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби: понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; майже 10 ударів КАБів", - йдется в повідомленні.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення і 4 одиниці сільськогосподарської техніки", - йдеться в повідомленні.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 104 людини.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:36 11.06.2025
У Херсоні через російські обстріли постраждали двоє цивільних

У Херсоні через російські обстріли постраждали двоє цивільних

08:20 11.06.2025
Окупанти завдали 419 ударів по Запорізькій області, є постраждалі

Окупанти завдали 419 ударів по Запорізькій області, є постраждалі

01:57 11.06.2025
Посол Франції в Україні: Російські удари по Києву та Одесі минулої ночі були жахливими

Посол Франції в Україні: Російські удари по Києву та Одесі минулої ночі були жахливими

19:05 10.06.2025
Мерц після атаки РФ закликав тиснути на Москву та допомагати Україні для справжніх мирних переговорів

Мерц після атаки РФ закликав тиснути на Москву та допомагати Україні для справжніх мирних переговорів

19:01 10.06.2025
Мерц після атаки РФ закликав тиснути на Москву та допомагати Україні для справжніх мирних переговорів

Мерц після атаки РФ закликав тиснути на Москву та допомагати Україні для справжніх мирних переговорів

18:59 10.06.2025
Сибіга закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на варварські дії РФ

Сибіга закликав ЮНЕСКО та міжнародну спільноту відреагувати на варварські дії РФ

17:50 10.06.2025
У Києві через нічний обстріл згоріли три автомобілі благодійного фонду Сергія Притули

У Києві через нічний обстріл згоріли три автомобілі благодійного фонду Сергія Притули

15:22 10.06.2025
Авіація ГУР брала участь в ліквідації наслідків терористичної атаки РФ у Києві

Авіація ГУР брала участь в ліквідації наслідків терористичної атаки РФ у Києві

14:55 10.06.2025
Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

12:45 10.06.2025
Російські війська просунулися на Сумщині - Deep State

Російські війська просунулися на Сумщині - Deep State

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 220 бойових зіткнень

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

Ухвалена обов'язкова евакуація з 7 населених пунктів Шевченківської громади Харківської області

Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

ОСТАННЄ

Прийнято національний стандарт по первинних мобільних укриттях

Жодна з добірок завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів

Рада церков після пошкодження Софійського собору в Києві через російський обстріл закликає світ зупинити варварство РФ

УЧХ, ДСНС та Всеукраїнська Асоціація об'єднаних тергромад підписали меморандум про співпрацю

Генштаб зафіксував впродовж доби 220 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців

Вночі Росія атакувала Одеську область

Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

11 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворожі кораблі у Чорному морі відсутні - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА