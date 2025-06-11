Російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах Сумської області

Протягом доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах області, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах, повідомляється в Телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації в середу.

"Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби: понад 20 скидань ВОГ з БпЛА; майже 10 ударів КАБів", - йдется в повідомленні.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури; у Лебединській громаді пошкоджено нежитлове приміщення і 4 одиниці сільськогосподарської техніки", - йдеться в повідомленні.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 104 людини.