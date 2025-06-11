У Херсоні через російські обстріли постраждали двоє цивільних

Внаслідок російських обстрілів постраждало дві жінки 85 та 65 років, повідомляється в Телеграм-каналі Херсонської ОВА у середу.

"Близько 04:00 росіяни атакували Шуменський мікрорайон, через що 85-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення руки. Бригада "швидкої" на місці надала їй допомогу. Також до лікарні доставили херсонку 1960 року народження, яка орієнтовно о 06:30 потрапила під ворожий удар у мікрорайоні Корабел. Попередньо, вона дістала вибухову травму", - йдеться в повідомленні.