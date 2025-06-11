Інтерфакс-Україна
Події
08:24 11.06.2025

УЧХ, ДСНС та Всеукраїнська Асоціація об'єднаних тергромад підписали меморандум про співпрацю

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УЧХ, ДСНС та Всеукраїнська Асоціація об'єднаних тергромад підписали меморандум про співпрацю
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ), ДСНС України  та Всеукраїнська Асоціація об'єднаних територіальних громад підписали меморандум про співпрацю.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, Меморандум засвідчив намір сторін спільно зміцнювати систему цивільного захисту, підтримувати розвиток добровольчого руху, зокрема добровільних пожежних команд, та сприяти розбудові безпекової інфраструктури в громадах.

“Підписання цього Меморандуму з ДСНС та Асоціацією територіальних громад — це важливий крок для вдосконалення нашої спільної роботи", — наголосив генеральний директор УЧХ Максим Доценко.

За його словами, відтепер два ключові напрями діяльності Українського Червоного Хреста — цивільний захист і підтримка місцевих громад  поєднались в одному важливому кроці. 

Голова ДСНС Андрій Даник підкреслив, що з підписанням меморандуму зроблено черговий крок у розвитку добровільних пожежних команд в Україні.

“Ми раді що до нашого партнерства з ДСНС України долучається такий потужний партнер як Український Червоний Хрест. Я думаю, що разом ми зможемо зробити більше”, – зазначив голова Всеукраїнської асоціації об’єднаних територіальних громад Олександр Корінний.

 

 

Теги: #доценко #меморандум #всеукраїнська_асоціація_обєднаних_територіальних #тчху #дснс #учх

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