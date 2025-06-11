Інтерфакс-Україна
Події
05:11 11.06.2025

Трамп попросив Нетаньягу зупинити військову операцію в Газі – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові, яка відбулася кілька днів тому, висунув вимогу прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу зупинити військову операцію в Секторі Гази, повідомляє ізраїльський телеканал N12 з посиланням на джерела.

"Я хочу, щоб ти закінчив війну. Завершення війни допоможе переговорам як з Іраном, так і з саудитами", – заявив Трамп.

Він також висунув вимогу прибрати з порядку денного обговорення можливої атаки Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти, заявивши, що має надію на переговори з Іраном. У відповідь Нетаньяху спробував переконати президента США в тому, що переговори з Іраном марні.

Джерело: https://www.mako.co.il/news-diplomatic/2025_q2/Article-84fb558c37a5791027.htm?pId=173113802

Теги: #гази #ізраїль #сша #сектор

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