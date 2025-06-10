Інтерфакс-Україна
Події
22:38 10.06.2025

Орбан: Угорці не хочуть гинути за Україну

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на інтервʼю президента України Володимира Зеленського угорському ЗМІ, заявивши, що угорці не хочуть гинути за Україну.

"Угорці не хочуть вмирати за Україну. Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, а за угорські гроші йшли в Україну!", - написав Орбан у Facebook.

Як повідомлялося, Зеленський сказав, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни в Україні для власної політичної вигоди.

Джерело: https://www.facebook.com/100044628210344/posts/1267760134721582/?rdid=lzONc9jvw7azglkJ

Теги: #угорщина #орбан

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