Інтерфакс-Україна
Події
21:44 10.06.2025

Канада, Велика Британія, Австралія та ще дві країни запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів

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Канада, Велика Британія, Австралія та ще дві країни запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів

Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія і Норвегія запровадили санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та очільника Мінфіну країни Безалела Смотрича, повідомляється у спільній заяві зовнішньополітичних відомств цих пʼяти держав.

"Екстремістська риторика, яка агітує до примусового виселення палестинців й заснування нових ізраїльських поселень, обурлива й небезпечна. Такі дії неприйнятні", - йдеться у заяві.

Водночас підкреслюється, що оголошені санкції "не суперечать нашій непохитній підтримці безпеки Ізраїлю".

"Заходи були вжиті проти осіб, які, на нашу думку, підривають безпеку Ізраїлю та шкодять його позиції у світі. Як і раніше, ми прагнемо близької дружби з ізраїльським народом, ґрунтуючись на наших звʼязках, цінностях й відданості безпеці", — йдеться у заяві.

Запроваджені санкції передбачають, що все майно та кошти обох міністрів на території держав-підписантів заморожується, а їм самим забороняється вʼїзд на їхні території.

 

Теги: #ізраїль #санкції #канада #британія

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