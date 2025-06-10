Інтерфакс-Україна
Події
19:20 10.06.2025

Речник уряду Орбана: Членство України в ЄС не в інтересах Угорщини

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Речник уряду Орбана: Членство України в ЄС не в інтересах Угорщини

Президент України Володимир Зеленський "відкрито агітує за угорську опозиційну партію "Тиса". Так речник уряду Угорщини Золтан Ковач відреагував на інтерв'ю глави Української держави.

"Зеленський зараз відкрито агітує в Угорщині за партію "Тиса", звинувачуючи Віктора Орбана в "антиєвропейськості" та використанні війни для політичної вигоди. Як для лідера країни, що не є членом ЄС, це дуже багато", - написав Ковач у соціальній мережі Х.

Як повідомлялося, Зеленський сказав, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан використовує тему війни в Україні для власної політичної вигоди. Ковач вважає, що так Зеленський "підлабузнюється" до еліт ЄС і вимагає, щоб інші "фінансували його війну".

"Зеленський ігнорує факт, що прем'єр Орбан як обраний лідер Угорщини завжди відстоюватиме ключові інтереси національної безпеки Угорщини, а не України. Дозвольте мені бути відвертим: ні, членство України в ЄС не є одним з цих інтересів", - сказав він.

Трохи пізніше Ковач оприлюднив висловлювання міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто: "Український президент хоче маріонетковий уряд в Угорщині, який відправлятиме угорські гроші в Україну. Це частина жорсткої антиугорської пропаганди. (…) 2026 рік стане вирішальним: вибори визначать, чи отримає Угорщина проукраїнський маріонетковий уряд або національний уряд, прихильний невтручанню у війну". Проте Сіярто додав, що "рішення ухвалює угорський народ".

Рівно за рік, у квітні 2026 року, в Угорщині відбудуться парламентські вибори, за результатами яких парламент сформує уряд та всю вертикаль влади у країні. Орбан керує країною з 2010 року і щоразу перемагав із відривом від усіх конкурентів. Проте вже чотири роки поспіль рейтинг партії Орбана "Фідес" демонструє тренд на зниження.

 

Теги: #інтереси #орбан #речник

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