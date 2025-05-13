Інтерфакс-Україна
Події
00:34 13.05.2025

Речник КМВА іде з посади

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Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про звільнення Євгена Ієвлєва з посади речника відомства та пошуки нової кандидатури.

"Сьогодні останній день перебування Євгена Ієвлєва на посаді речника. Я хочу подякувати Євгену за роботу на цій посаді. І окремо, хочу подякувати за захист України. Наразі шукаємо речника", - написав Ткаченко в соцмережі Х.

За його словами, цей процес дещо затягнувся, тож поки від імені КМВА комунікацію Ткаченко здійснюватиме особисто. Вся офіційна інформація та позиція - на його офіційних ресурсах та ресурсах КМВА.

Раніше повідомлялося, що видання "Вільне радіо" заявило, що його журналіст отримав погрози від речника КМВА Євгена Ієвлєва після публікації матеріалу про декларацію його батька – військовослужбовця Покровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: https://x.com/tymur_tkachenko/status/1921958576492249111

Теги: #речник #звільнення #кмва

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