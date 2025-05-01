Інтерфакс-Україна
Події
03:00 01.05.2025

Угода Україна-США дає Трампу внутрішню політичну перемогу, а Україна змогла захистити свої інтереси - президент KSE

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Президент KSE, ексміністр економіки Тимофій Милованов вважає, що угода Україна-США дає президенту Дональду Трампу внутрішню політичну перемогу, а Україна змогла захистити свої інтереси.

"Мінеральна угода з США підписана! Це величезна політична і дипломатична перемога для України! Вона дає Трампу внутрішню політичну перемогу, і через це більш позитивне ставлення до України", - написав він в Facebook.

Милованов зазначив, що Україна змогла захистити свої інтереси в цій угоді. "Всі драконівські бажання іншої сторони, попри шалений тиск, який собі складно уявити, були скасовані. І угода виглядає справедливою. Вона також відкриває можливість для нової військової допомоги Україні від США", - заявив він.

Милованов зазначив, що прочитав повний текст угоди і розповів про що там ідеться.

"Там немає репарацій чи будь якого повернення попередньої допомоги США. Там є внески, які оцінюється за фактичною вартістю. Від України це надходження від нових проєктів, а від США потенційно зараховується військова допомога", - пише він.

Крім того, за його словами, в тексті немає вимоги все обовʼязково продавати США, або інвестувати тільки через цей фонд. Там є вимога надавати справедливі ринкові можливості створеному фонду брати участь в нових інвестиційних проєктах.

У свою чергу, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц вважає, що підписавши цю угоду, Трамп зміг зробити "величезний крок до миру".

Як повідомлялося, США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, і ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Джерела: https://www.facebook.com/100004775745586/posts/3126978527471308/?rdid=RHs35imrjDJSEFRl#

https://x.com/MikeWaltz47/status/1917715360146391287?t=qTWviYHUMmArV0SXOTF4zQ&s=07

Теги: #інтереси #угода #сша

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