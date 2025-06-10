Інтерфакс-Україна
Події
19:03 10.06.2025

Трамп запросив Навроцького на зустріч у Білому домі

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Трамп запросив Навроцького на зустріч у Білому домі
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25/photos_by

Обраний президентом Польщі Кароль Навроцький провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"У мене відбулася дуже хороша телефонна розмова із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ми говорили про тісні союзницькі відносини та політичні партнерські відносини. Я запросив президента Трампа до Польщі. Я також отримав запрошення на зустріч у Білому домі", - написав Навроцький в соцмережі Х у вівторок.

 

Теги: #навроцький #розмова #трамп

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