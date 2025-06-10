Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії і знищено декорації до фільму "Довженко"

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Через російський обстріл пошкоджено територію Одеської кіностудії, зокрема, знищено частину знімального комплексу і декорації до фільму "Довженко", повідомляє у вівторок Державне агентство з питань кіно.

"У ніч з 9 на 10 червня внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку країни-агресора Російської Федерації було пошкоджено територію Одеської кіностудії — однієї з найстаріших кіностудій Європи, яка має понад 106 років історії та є невід’ємною частиною національної культурної спадщини України", - йдеться у повідомленні Держкіно.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару було знищено частину знімального комплексу, зокрема — декорації до фільму "Довженко" та ігровий транспорт.

"Ці втрати — не просто матеріальні збитки, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять, знищити культурні коди, які формувалися століттями. Росія вкотре демонструє, що її війна спрямована не лише проти українського народу, а й проти культури, спадщини та майбутнього України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки на Одесу 2 загиблих, 9 постраждалих. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, пологовий будинок, виникло займання на території Одеського зоопарку, та пошкоджено приміщення Державного архіву Одеської області.