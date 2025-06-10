Інтерфакс-Україна
Події
12:47 10.06.2025

Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС

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Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС

Пакети допомоги від США станом на зараз надходить до України, також відбувається активна розмова з Вашингтоном щодо закупівлі американської зброї, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, аби закуповувати американську зброю.

Україна готова купувати американську зброю, в тому числі протиповітряну оборону, Patriot, інші засоби, які ми від Сполучених Штатів всі ці роки отримуємо", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Речник висловив вдячність Сполученим Штатам за всю надану допомогу.

"Ми готові закуповувати американську зброю, з різних джерел, з різних ресурсів, фінансування. І цей діалог активної іде між Україною і США", - зазначили у МЗС.

Відповідаючи на запитання, чи надходять від США зараз пакети допомоги, речник сказав: "Наскільки мені відомо, вони станом на зараз надходять".

"Активна розмова" з США про те, щоб закуповувати зброю стосується, в тому числі, до речі, в рамках фонду, створеного в рамках угоди про мінеральні ресурси", - додав Тихий.

Теги: #допомога #тихий #сша

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