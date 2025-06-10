Посол ЄС про атаку на Україну: Росіяни атакують пологові будинки, дитячі майданчики та школи

Посол Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова прокоментувала російський масований повітряний удар по Україні, зазначивши, що росіяни "заслуговують лише зневаги, засудження та справедливого покарання за всі жахливі воєнні злочини, які вони вчиняють в Україні".

"Підрахунок ночі: 315 дронів-вбивць та сім ракет. Росіяни розбомбили пологовий будинок в Одесі. Новонароджених дітей та їхніх змучених мам довелося евакуювати… На Київ сталася масована атака. Ударів зазнали шість або сім районів, пошкоджено житлові будинки… Сильних пошкоджень зазнали будівля поблизу Представництва ЄС та автомобіль на нашій парковці. За даними ОП, протягом ночі двоє людей загинули та ще дев'ятеро важко поранені. Але кількість загиблих все ще може зрости", - написала Матернова в Facebook у вівторок.

Вона зазначила, що влада Києва та Одеси назвала атаки "тривалим терором проти мирних жителів".

"Росіяни атакують пологові будинки, дитячі майданчики та школи, сіють терор і викрадають дітей... Вони заслуговують лише на презирство, засудження та справедливе покарання за всі огидні воєнні злочини, які вони скоюють в Україні. Я дуже сподіваюся, що новини про ці нічні атаки вже дійшли до тих, хто приймає рішення, і спонукають їх чинити більший тиск на Росію, щоб зупинити цей терор", - акцентувала посол.