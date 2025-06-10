Інтерфакс-Україна
Події
11:57 10.06.2025

Дві північнокорейські ракети збито під час масованої атаки РФ по Києву - МЗС

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Дві північнокорейські ракети збито під час масованої атаки РФ по Києву - МЗС

Дві північнокорейські ракети було збито українськими воїнами під час масованої атаки РФ по Києву в ніч на вівторок, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"За попередньою інформацією, дві балістичні ракети, застосовані по столиці України сьогодні вночі, були саме KN-23, північнокорейськими балістичними. Їх було збито. Це попередня інформація, те, що ми маємо станом на зараз від наших військових", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

Речник наголосив, що ці дії РФ ще раз показують, наскільки пов'язана безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

У МЗС наголосили, що КНДР активно допомагає Росії вести війну проти України та вчитися вести бойові дії, покращує свої військові спроможності.

"Ми закликаємо, по-перше, посилювати тиск не лише на Москву, а і на всіх її поплічників", - додав Тихий.

Теги: #тихий #мзс_україни #північнокорейські_ракети

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