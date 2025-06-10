Інтерфакс-Україна
Події
11:26 10.06.2025

Пошкоджено БЦ Gradient

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Внаслідок масованої атаки російських дронів у ніч на вівторок пошкоджено БЦ Gradient у Голосіївському районі Києва.

Як уточнила агентству "Інтерфакс-Україна" керуючий директор БЦ Gradient Тетяна Деркач, пошкоджено лише скління декількох поверхів.

"Будівля працює.  Контруктив без пошкоджень. Всі системи справні. Йде активний клінінг", - повідомила вона.

Бізнес-центр Gradient девелоперської компанії VGO Group (Сейшели) почав роботу влітку 2023 року. Його загальна площа  класу "А" становить 102 тис. кв. м.

Як повідомляє КВДА, внаслідок російської атаки на цивільну інфраструктуру столиці пошкодження зафіксовано у сімох районах. Зокрема, у Голосіївському районі пошкодження та виявлення уламків збитих ворожих цілей у щонайменше чотирьох локаціях. Постраждала територія релігійної організації, бізнесові будівлі, пошкоджено труби водопостачання.

Теги: #пошкодження #бц_gradient

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