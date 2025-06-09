Інтерфакс-Україна
Події
23:20 09.06.2025

Досвід України спонукає НАТО до п'ятикратного посилення ППО - Рютте

2 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оцінив перспективу агресії РФ проти Альянсу у п'ять років. Про це він заявив у промові в Chatham House в Лондоні в понеділок, повідомляє The Guardian.

"Росія може бути готова напасти на НАТО протягом п'яти років, і очікується, що лідери західного альянсу погодяться збільшити військові витрати до 5% ВВП цього місяця, щоб стримати цю загрозу", - цитує The Guardian заяву генерального секретаря альянсу.

"Небезпека не зникне навіть тоді, коли війна в Україні закінчиться", - підкреслив Рютте, що відображає переконання, що Кремль не піде на демілітаризацію, навіть якщо погодиться на припинення вогню і врешті-решт на мир з Києвом", - пише видання.

The Guardian вказує, що слова генсека НАТО викликали негайну реакцію з боку Москви, наводячи слова Дмитра Пєскова, який заявив, що НАТО "демонструє себе як інструмент агресії і конфронтації".

За інформацією The Guardian "західні військові планувальники вважають, що Росія намагатиметься зберегти активну і досвідчену армію чисельністю понад 600 000 осіб, а також підтримувати витрати на оборону на рівні близько 6,5% ВВП країни, і зможе загрожувати східному флангу НАТО менш ніж за півтора десятиліття".

Обґрунтовуючи необхідність додаткових витрат, Рютте сказав, що НАТО потребує "400-відсоткового збільшення протиповітряної і протиракетної оборони" в рамках ширшого переозброєння для підтримання надійного стримування і оборони.

"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор згори, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", - цитує промову Рютте The Guardian.

Генсек НАТО також переконував у необхідності поповнити запаси озброєнь, які спочатку зменшилися протягом тривалого періоду миру після закінчення холодної війни, а потім через те, що багато було надано Україні, щоб допомогти їй відбити повномасштабне російське вторгнення протягом останніх трьох років.

"Нашим військовим також потрібні тисячі нових броньованих машин і танків, мільйони артилерійських снарядів, і ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування і медичне забезпечення", - сказав Рютте.

The Guardian також наводить слова експертки з питань зовнішньої політики Фіони Хілл, яка заявила, що Велика Британія повинна усвыдомити, що Росія вважає себе в стані війни з Великою Британією і що США за Трампа більше не є надійним союзником. "У нас досить великі проблеми", - сказала Хілл в інтерв'ю Guardian.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/jun/09/nato-chief-russia-quantum-leap-defence

Теги: #нато #стратегія #британія #генсек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 09.06.2025
Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишиться чинною, навіть якщо не згадуватиметься на саміті альянсу - Рютте

Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишиться чинною, навіть якщо не згадуватиметься на саміті альянсу - Рютте

17:42 09.06.2025
У Фінляндії пройдуть навчання НАТО із застосування безпілотних систем

У Фінляндії пройдуть навчання НАТО із застосування безпілотних систем

21:05 05.06.2025
Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря

Міністри оборони НАТО підписали декларацію про безпеку Балтійського моря

19:01 05.06.2025
Рютте запропонує членам НАТО витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

Рютте запропонує членам НАТО витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати та 1,5% - на інвестиції для оборони та безпеки

17:52 05.06.2025
На міжнародному форумі обговорили майбутню стратегію реформування правосуддя України

На міжнародному форумі обговорили майбутню стратегію реформування правосуддя України

17:17 05.06.2025
Трамп номінував Алексуса Гринкевича на посаду головкома сил НАТО в Європі

Трамп номінував Алексуса Гринкевича на посаду головкома сил НАТО в Європі

20:31 04.06.2025
Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

Міністр оборони Великої Британії про спецоперацію СБУ "Павутина": Знімаю капелюха

06:27 04.06.2025
Велика Британія обіцяє поставити 100 тисяч дронів до України до квітня 2026 року – ЗМІ

Велика Британія обіцяє поставити 100 тисяч дронів до України до квітня 2026 року – ЗМІ

01:34 02.06.2025
Британія може придбати американські винищувачі, здатні нести ядерні бомби - ЗМІ

Британія може придбати американські винищувачі, здатні нести ядерні бомби - ЗМІ

22:45 29.05.2025
Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії щодо підготовки до перемовин із РФ

Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії щодо підготовки до перемовин із РФ

ВАЖЛИВЕ

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

РФ не давала обіцянок не перезапускати ЗАЕС, але є розуміння складних обставин для цього – глава МАГАТЕ

На Херсонщині загинув житель Антонівки через атаку дрона 7 червня

Росія досі не дала відповіді на наші пропозиції, передані перед зустріччю в Стамбулі - Сибіга

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

Сибіга провів зустріч з послами G7 та ЄС напередодні саміту Великої Сімки

Єрмак і Будріс обговорили посилення санкцій проти Росії

Волонтери УЧХ надали першу допомогу постраждалому від ворожого дрона у Нікополі

Понад півтори доби триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи на цивільному підприємстві у Харкові після масованого ворожого удару

Через ворожий удар по Купʼянську поранено пенсіонера

МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

Найбільші інтенсивні бойові дії на покровському напрямку, прикордонні Сумщини та у районах Курської операції - Зеленський

Зеленський провів наради: Увага - нашим ударам по російських воєнних об'єктах

Зеленський провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА