Досвід України спонукає НАТО до п'ятикратного посилення ППО - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оцінив перспективу агресії РФ проти Альянсу у п'ять років. Про це він заявив у промові в Chatham House в Лондоні в понеділок, повідомляє The Guardian.

"Росія може бути готова напасти на НАТО протягом п'яти років, і очікується, що лідери західного альянсу погодяться збільшити військові витрати до 5% ВВП цього місяця, щоб стримати цю загрозу", - цитує The Guardian заяву генерального секретаря альянсу.

"Небезпека не зникне навіть тоді, коли війна в Україні закінчиться", - підкреслив Рютте, що відображає переконання, що Кремль не піде на демілітаризацію, навіть якщо погодиться на припинення вогню і врешті-решт на мир з Києвом", - пише видання.

The Guardian вказує, що слова генсека НАТО викликали негайну реакцію з боку Москви, наводячи слова Дмитра Пєскова, який заявив, що НАТО "демонструє себе як інструмент агресії і конфронтації".

За інформацією The Guardian "західні військові планувальники вважають, що Росія намагатиметься зберегти активну і досвідчену армію чисельністю понад 600 000 осіб, а також підтримувати витрати на оборону на рівні близько 6,5% ВВП країни, і зможе загрожувати східному флангу НАТО менш ніж за півтора десятиліття".

Обґрунтовуючи необхідність додаткових витрат, Рютте сказав, що НАТО потребує "400-відсоткового збільшення протиповітряної і протиракетної оборони" в рамках ширшого переозброєння для підтримання надійного стримування і оборони.

"Ми бачимо в Україні, як Росія здійснює терор згори, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо", - цитує промову Рютте The Guardian.

Генсек НАТО також переконував у необхідності поповнити запаси озброєнь, які спочатку зменшилися протягом тривалого періоду миру після закінчення холодної війни, а потім через те, що багато було надано Україні, щоб допомогти їй відбити повномасштабне російське вторгнення протягом останніх трьох років.

"Нашим військовим також потрібні тисячі нових броньованих машин і танків, мільйони артилерійських снарядів, і ми повинні подвоїти наші допоміжні можливості, такі як логістика, постачання, транспортування і медичне забезпечення", - сказав Рютте.

The Guardian також наводить слова експертки з питань зовнішньої політики Фіони Хілл, яка заявила, що Велика Британія повинна усвыдомити, що Росія вважає себе в стані війни з Великою Британією і що США за Трампа більше не є надійним союзником. "У нас досить великі проблеми", - сказала Хілл в інтерв'ю Guardian.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/jun/09/nato-chief-russia-quantum-leap-defence