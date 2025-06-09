Інтерфакс-Україна
Події
22:20 09.06.2025

Сибіга провів зустріч з послами G7 та ЄС напередодні саміту Великої Сімки

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з послами G7 та ЄС у Києві напередодні саміту Великої Сімки у Кананаскісі та виклав українську позицію з ключових питань.

"Я подякував Канаді за її лідерство на посаді голови G7. Ми обговорили подальшу оборонну підтримку України та санкційний тиск на Росію. Ми також зосередилися на майбутній Конференції з відновлення України в Римі, спеціальному трибуналі щодо злочину агресії та поверненні примусово депортованих українських дітей", - наводить слова Сибіги пресслужба МЗС України.

Міністр підтвердив відданість України подальшим важливим реформам на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Сибіга наголосив, що Україні потрібно, аби вступ до ЄС і НАТО продовжувався.

Також він зазначив, що Україна залишається рішуче налаштованою на мир.

"На жаль, зустрічі в Стамбулі продемонстрували, що Росія продовжує перешкоджати мирним зусиллям. Москва відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів і робить все, щоб зупинити процес. Я наголосив на критичній важливості подальшої участі та зусиль США.

Ми очікуємо сильних сигналів від майбутнього саміту лідерів G7 і конкретних кроків для зміцнення України та посилення тиску на Росію", - заявив Сибіга.

Він додав, що "вкрай важливо змусити Москву відмовитися від мови ультиматумів і зробити конкретні кроки до справедливого миру, якого чекає весь світ."

Теги: #зустріч #єс #g7 #мзс

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