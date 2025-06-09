Інтерфакс-Україна
Події
11:04 09.06.2025

ППО знищила усі 4 "Кинджали", загалом знешкоджено 479 ворожих засобів ураження із 499

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ППО знищила усі 4 "Кинджали", загалом знешкоджено 479 ворожих засобів ураження із 499

У ніч на 9 червня російські окупанти атакували територію України 499-ма засобами повітряного нападу, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Як зазначається у повідомленні в телеграм-каналі, серед застосованих росіянами засобів 479 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", 3 крилаті ракети Х-22, 2 протирадіолокайційні ракети Х-31П та 1 крилата ракета Х-35.

"За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені", - вказується у повідомленні.

Серед знищених цілей 277 ворожих БпЛА типу Shahed збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також були знешкоджені 10 крилатих ракет Х-101, 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал", 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені), 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П та 1 крилата ракета Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння уламків у 17 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #кинжал #ппо #атака_рф

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