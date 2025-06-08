Інтерфакс-Україна
Події
21:44 08.06.2025

Росія маніпулює темою обміну, ЦПД пояснив мету Москви

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Росія маніпулює темою обміну, ЦПД пояснив мету Москви

Росія продовжує маніпулювати темою обміну, зокрема, намагаючись все зривати і проводити ІПСО, щоб дискредитувати Україну в іноземному інфополі, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він пояснив, що задача росіян - поставити під сумнів дипломатичний процес та виправдати свої подальші наступальні дії.

"Звісно ж, Росія не збиралася і так їх зупиняти, але продовження війни повністю на совісті росіян, і вони намагаються маніпулювати", - пояснив Коваленко.

Керівник ЦПД підкреслив, що Україна дотримується всіх досягнутих домовленостей. Росія у свою чергу маніпулює темою обміну, війни, відмовляється від припинення вогню і зустрічі лідерів, атакою щодня атакує територію країни.

"Не вийде у них брехати - правду всі бачать", - резюмував він.

 

Теги: #маніпуляції #цпд #рф

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